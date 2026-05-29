Dorohedoro geht weiter: Staffel 3 bestätigt

„Dorohedoro“ bekommt offiziell eine dritte Staffel. Einen Starttermin gibt es zwar noch nicht, dennoch sorgt die Ankündigung bereits für reichlich Gesprächsstoff in der Anime-Community.

Die Serie basiert auf dem Manga von Q Hayashida und erzählt die Geschichte von Caiman, einem Mann mit Echsenkopf und Gedächtnisverlust, der gemeinsam mit Nikaido nach dem Verantwortlichen für seinen Fluch sucht. Klingt seltsam? Genau das ist Teil des Konzepts. Der Mix aus schwarzem Humor, brutaler Action und ungewöhnlichem Worldbuilding hat „Dorohedoro“ über die Jahre eine feste Fangemeinde eingebracht.

Für die Anime-Adaption zeichnet erneut MAPPA verantwortlich – das Studio hinter Erfolgsserien wie „Jujutsu Kaisen“ und „Chainsaw Man“.