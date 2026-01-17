Drachen und prominentes Comeback

Die Welt von „Drachenzähmen leicht gemacht“ meldet sich zurück – und Cate Blanchett ist erneut dabei.

Universal entwickelt aktuell „Drachenzähmen leicht gemacht 2“ als Live-Action-Sequel mit bekannten Figuren und einem prominenten Comeback. Blanchett schlüpft wieder in die Rolle von Valka, der lang verschollenen Mutter von Hicks.

Im Mittelpunkt steht Hicks, inzwischen 20 Jahre alt und mit spürbar mehr Verantwortung konfrontiert. Fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Films wird seine Vision vom friedlichen Zusammenleben von Wikingern und Drachen ernsthaft herausgefordert. Neue Bedrohungen und alte Konflikte sorgen für Spannungen. Kinostart ist für den Frühsommer 2027 geplant. Regie führt erneut Dean DeBlois als Kreativkopf.