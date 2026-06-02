Dreharbeiten zu Evil Dead Wrath beendet

Für Horror-Fans beginnt jetzt der Countdown: Die Dreharbeiten zu „Evil Dead Wrath“ sind offiziell abgeschlossen.

Nach dem Ende der Produktion befindet sich „Evil Dead Wrath“ nun in der Postproduktion. Damit rückt der Kinostart am 7. April 2028 einen Schritt näher. Jetzt stehen Schnitt, visuelle Effekte und die finale Ausarbeitung im Fokus – eine Phase, die bei modernen Horrorfilmen oft entscheidend für die spätere Wirkung ist.

Regie führt Francis Galluppi, der auch das Drehbuch verfasst hat. Nach seinem Thriller „The Last Stop in Yuma County“ übernimmt er erstmals einen Film der traditionsreichen „Evil Dead“-Reihe. Zum Cast gehören unter anderem Charlotte Hope, Zach Gilford und Jessica McNamee. Produziert wird der Horrorfilm von Serien-Schöpfer Sam Raimi und Rob Tapert.

Bis zum Start von „Evil Dead Wrath“ müssen sich Fans zwar noch gedulden, doch Nachschub aus dem Franchise ist bereits in Sicht: Mit „Evil Dead Burn“ startet am 9. Juli 2026 der nächste Ableger in den Kinos.