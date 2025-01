Dreharbeiten zu Scream 7 begonnen

Die „Scream“-Filme begeistern Horror-Fans bereits seit rund 30 Jahren. Fans werden sich freuen zu hören, dass die Dreharbeiten zum 7. Film begonnen haben. Regisseur Kevin Williamson teilte die Neuigkeit persönlich.

Auf Instagram teilte der Regisseur die freudige Nachricht und postete dazu ein Foto der offiziellen Filmklappe sowie eine Nachricht für die wartenden Fans:

„Ich sollte eigentlich nichts über ‚Scream‘ posten, und ich hoffe, @spyglassmediagr und @paramountpics verzeihen mir, aber wenn man einen der besten Tage seines Lebens hat, ist es wirklich schwer, das für sich zu behalten. Was für ein aussergewöhnlicher Tag, an dem ich mit einer grossartigen und talentierten Besetzung und Crew zusammengearbeitet habe. Sie haben ihr ‚A‘-Game gezeigt und mir bei jedem Schritt den Rücken gestärkt. Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit und für Wes Craven, an den ich währenddessen immer gedacht habe. Der tiefgreifende Einfluss, den er auf mein Leben und meine Karriere hatte, ist endlos. Was für ein Tag! Ich kann den morgigen Tag kaum erwarten! #scream7“, so Williamson.