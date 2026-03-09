Dreharbeiten zu Sonic the Hedgehog 4 starten mit erstem Teaser

Die Produktion von „Sonic the Hedgehog 4“ hat offiziell begonnen. Regisseur Jeff Fowler bestätigte den Start der Dreharbeiten mit einem Post in den sozialen Medien.

Ready 4 Action #SonicMovie4 now filming.

In Theaters Worldwide March 2027 pic.twitter.com/6HK5Q804rj — Jeff Fowler (@fowltown) March 2, 2026

Auf dem Foto hält Fowler eine Filmklappe und den ikonischen Hammer von Amy Rose. Ein klarer Hinweis darauf, dass die pinke Igelheldin im neuen Film erstmals Teil der Live-Action-Reihe sein wird. Gesprochen wird sie von Kristen Bell. Auch Metal Sonic soll im nächsten Kapitel der Videospielverfilmung auftauchen. Das Konzept dahinter: bekannte Figuren und Motive aus den Games aufgreifen, sie aber für die Kinoversion neu interpretieren. Konkrete Details zur Handlung sind bisher nicht bekannt. Das Team betont jedoch, dass jeder Teil der Reihe neue Tonlagen, Figuren und Schauplätze erkunden soll.

Wenn alles nach Plan läuft, rast „Sonic“ am 18. März 2027 wieder über die grosse Kinoleinwand.