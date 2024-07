Dreharbeiten zum Superman-Film beendet

James Gunn hat den Abschluss der Dreharbeiten zum kommenden „Superman“-Film bekannt gegeben und sich bei den Darstellern und der Crew für ihre harte Arbeit bedankt.

In einem emotionalen Instagram-Post lobte er die Kreativität und das Engagement des Teams:

„Gott segne unsere Schauspieler und die Crew, deren Engagement, Kreativität und harte Arbeit dieses Projekt zum Leben erweckt haben. Ich wollte einen Film über einen guten Menschen in einer Welt machen, die nicht immer so gut ist. Und die Güte, Freundlichkeit und Liebe, die mir täglich am Set begegnet sind, haben mich inspiriert und vorangetrieben, als ich zu erschöpft war, um mich selbst zu bewegen. Ich danke euch allen aus tiefstem Herzen. Es war mir eine Ehre. Das Ziel war Superman, aber die Reise war die Mühe und das Lachen und die Emotionen und Ideen und die Magie, die wir am Set miteinander geteilt haben - und dafür bin ich für immer dankbar.“