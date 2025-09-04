Dreharbeiten zu Tomb Raider-Serie beginnen bald

Die Marke „Tomb Raider“ begeistert Fans weltweit seit Jahrzehnten und brachte nicht nur zahlreiche Spiele, sondern auch Filme und andere Formate hervor. Nach Spekulationen über eine mögliche Einstellung gibt es nun endlich gute Nachrichten: Die Dreharbeiten zur Live-Action-Serie sollen 2026 beginnen.

Sophie Turner set to star as Lara Croft in upcoming Tomb Raider series from Amazon MGM Studios.



Phoebe Waller-Bridge serves as creator, writer, executive producer and co-showrunner.



Jonathan Van Tulleken set as director and executive producer and Chad Hodge joins as… pic.twitter.com/m7aaaZH9Sk — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) September 3, 2025

Bei Amazon steht die Serie bereits in den Startlöchern – offizieller Drehbeginn ist der 19. Januar 2026. Mit Phoebe Waller-Bridge und Chad Hodge arbeitet ein starkes Kreativteam hinter den Kulissen. Produziert wird das Projekt von Story Kitchen, Crystal Dynamics und den Amazon MGM Studios.

Für besondere Vorfreude sorgt die Besetzung der Hauptrolle: Sophie Turner („Game of Thrones“) wird in die ikonische Rolle von Lara Croft schlüpfen: