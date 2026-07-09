Dune: Part Three zeigt spannenden Trailer

Fans müssen sich bis zum Release noch etwas gedulden, doch der neue Trailer zu „Dune: Part Three“ zeigt, dass der Kampf um Arrakis noch nicht vorbei ist.

Der neue Einblick in „Dune: Part Three“ führt euch zurück in ein Universum voller politischer Intrigen, familiärer Konflikte und gewaltiger Schlachten. Der Film basiert auf Frank Herberts Roman Dune Messiah und setzt die Geschichte von Paul Atreides nach seiner Machtübernahme fort. Neben bekannten Figuren kehren auch neue Charaktere ins Spiel ein, darunter Robert Pattinson in einer bislang geheimen Rolle.

Der Trailer verspricht ein grosses Finale mit politischen Machtspielen und emotionalen Konflikten. Der Film feiert voraussichtlich am 18. Dezember 2026 Kino-Premiere.