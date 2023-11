Ich – Einfach unverbesserlich: Trailer zeigt, wie es Vector geht

Die Filmreihe „Ich – Einfach unverbesserlich“ sorgte für einige Schmunzler, selbst Antagonisten wie Vector, der seine Zeit seit dem ersten Film auf dem Mond verbringen muss.

„Ups … irgendwie hatte ich vergessen, dass er da oben ist“, schreibt Illumination unter den kurzen Trailer für den Kurzfilm „Mooned“. Dieser markiert die Rückkehr von Vector, der im Film aus dem Jahr 2010 vom Superschurken Gru auf den Mond geschickt wurde. Was er da in all den Jahren gemacht hat?

Der brandneue Kurzfilm erscheint am 21. Dezember 2023 und damit noch vor „Migration“, der am 22. Dezember 2023 in den Kinos Premiere feiern wird. Der Film soll die Zuschauer in einen „lustigen, gefiederten Familienurlaub“ entführen.