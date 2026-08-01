Elden Ring-Film erreicht nächsten Meilenstein

Der Kinofilm zu „Elden Ring“ hat die Dreharbeiten offiziell abgeschlossen. Die Verfilmung von A24 befindet sich nun in der Postproduktion und soll im März 2028 in die Kinos kommen.

The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028.

Production will begin in Spring 2026, and the full cast has been announced. Learn more: https://t.co/WyyyXMkiUF pic.twitter.com/gR3Mxxl5Lt — ELDEN RING (@ELDENRING) April 20, 2026

Die Produktion startete im Frühjahr 2026 und ist nun erfolgreich abgeschlossen. Bis zum Kinostart bleibt dem Team nun ausreichend Zeit für die Nachbearbeitung, insbesondere bei den visuellen Effekten. Die Welt von „Elden Ring“ mit ihren riesigen Kreaturen, gewaltigen Schlachten und detailreichen Landschaften dürfte für das CGI-Team eine umfangreiche Aufgabe darstellen.

Bereits zuvor veröffentlichte Set-Fotos deuteten darauf hin, dass der Film möglicherweise vor den Ereignissen des Spiels angesiedelt ist. Hinweise lieferten unter anderem Aufnahmen, die Verbindungen zu Orten wie Leyndell, Schloss Sturmschleier und der Akademie von Raya Lucaria vermuten lassen.

Nun bleibt abzuwarten, wie A24 die komplexe Welt der Zwischenlande für euch auf die grosse Leinwand übertragen wird.