Enola Holmes 3: Erster Trailer von Netflix

Die Geschichte rund um „Enola Holmes“ geht weiter. Netflix hat den ersten Trailer zu „Enola Holmes 3“ veröffentlicht und deutet damit auf den bislang grössten Fall der jungen Detektivin hin.

Kurz vor der Hochzeit wird es für Enola Holmes alles andere als romantisch: Explosionen, Verfolgungsjagden zu Pferd und ein brennendes Theater bestimmen die ersten Szenen des Trailers. Der dritte Film der Reihe setzt deutlich stärker auf Action und internationales Abenteuer. Gleichzeitig bleibt der Mix aus Mystery, Humor und Chaos erhalten, der bereits die ersten beiden Teile geprägt hat.

Millie Bobby Brown kehrt erneut als Enola zurück und wirkt zu Beginn des Trailers ungewohnt entspannt. Gemeinsam mit Tewkesbury, gespielt von Louis Partridge, scheint endlich Ruhe einzukehren. Doch die hält nicht lange an. Als Sherlock Holmes, erneut dargestellt von Henry Cavill, plötzlich verschwindet, beginnt für Enola ihr erster internationaler Fall.

„Enola Holmes 3“ startet am 1. Juli 2026 auf Netflix.