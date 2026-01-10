Enola Holmes kehrt zurück

Netflix startet ins neue Jahr – und setzt diesmal auf etwas Detektivgeist, indem Enola Holmes erneut auf Spurensuche geht.

Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter and Louis Partridge return in Enola Holmes 3, where Enola must crack life's greatest mystery: love — FIRST LOOK: pic.twitter.com/ZYy68x315H — Netflix (@netflix) January 7, 2026

Der Streamingriese gewährt einen ersten Blick auf „Enola Holmes 3“ und präsentiert gleichzeitig das offizielle Film- und Serien-Line-up für den Sommer. Millie Bobby Brown schlüpft erneut in die Rolle der cleveren Holmes-Schwester, unterstützt von Henry Cavill als Sherlock. Dieses Mal führt Enolas Abenteuer sie gemeinsam mit Tewkesbury nach Malta, wo persönliche Wünsche auf einen neuen Fall treffen – ein Fall, der komplexer ausfällt als bisher gewohnt.

Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, aber die Premiere ist für Sommer 2026 geplant. Fans dürfen gespannt bleiben.