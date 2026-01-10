Enola Holmes kehrt zurück

Netflix enthüllt erstes Bild für Staffel 3

News Jasmin Peukert

Netflix startet ins neue Jahr – und setzt diesmal auf etwas Detektivgeist, indem Enola Holmes erneut auf Spurensuche geht.

Der Streamingriese gewährt einen ersten Blick auf „Enola Holmes 3“ und präsentiert gleichzeitig das offizielle Film- und Serien-Line-up für den Sommer. Millie Bobby Brown schlüpft erneut in die Rolle der cleveren Holmes-Schwester, unterstützt von Henry Cavill als Sherlock. Dieses Mal führt Enolas Abenteuer sie gemeinsam mit Tewkesbury nach Malta, wo persönliche Wünsche auf einen neuen Fall treffen – ein Fall, der komplexer ausfällt als bisher gewohnt.

Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, aber die Premiere ist für Sommer 2026 geplant. Fans dürfen gespannt bleiben.

Quelle: x.com
