Erster Blick auf Carrie

Stephen Kings Horror-Klassiker wird zur Serie

News Jasmin Peukert

Prime Video hat Bilder aus Szenen der kommenden Serie „Carrie“ veröffentlicht. Die Neuinterpretation von Horror-Spezialist Mike Flanagan bringt Stephen Kings berühmten Debütroman erstmals als Serienformat auf den Bildschirm und verlegt zentrale Konflikte in die Gegenwart.

In acht Episoden steht erneut Carrie White im Mittelpunkt. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters muss sich die Aussenseiterin im schwierigen Alltag einer öffentlichen Highschool zurechtfinden. Zwischen viralem Mobbing, Gruppenzwang und dem ständigen Druck sozialer Netzwerke entdeckt sie nach und nach ihre telekinetischen Fähigkeiten, also die Kraft, Gegenstände allein mit ihren Gedanken zu bewegen.

Die Serie startet voraussichtlich im Herbst 2026 exklusiv bei Prime Video.

Quelle: x.com
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