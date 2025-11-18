Erster Blick auf die Darsteller des Zelda-Films

Die Ankündigung einer Live-Action-Verfilmung von „The Legend of Zelda“ sorgte zunächst für gemischte Reaktionen. Nun gewährt Nintendo einen ersten Blick auf die Charaktere Link (Benjamin Evan Ainsworth) und Zelda (Bo Bragason).

Hier ist Miyamoto. Die Aufnahmen für den Live-Action-Film von The Legend of Zelda finden gerade inmitten der schönen Natur statt, mit Bo Bragason als Zelda und Benjamin Evan Ainsworth als Link. (1/2) https://t.co/Hfmij2F4KM — Nintendo DE (@NintendoDE) November 17, 2025

Spieldesigner Shigeru Miyamoto veröffentlichte die ersten Bilder der Hauptdarsteller in ihren Kostümen, eingebettet in eine „üppige, natürliche Kulisse“. Unter dem zugehörigen X-Beitrag fallen die Kommentare unterschiedlich aus – viele Fans zeigen sich aber vorsichtig optimistisch und wollen dem Film eine Chance geben.

Der kommende Film adaptiert die im Jahr 1986 gestarteten Videospielreihe, in der ein Krieger namens Link im Mittelpunkt steht. Er rettet Prinzessin Zelda und verbündet sich anschliessend mit ihr, um gegen den bösen Ganon anzutreten. Die Reihe gilt als eine der erfolgreichsten in der Geschichte der Videospiele und umfasst bis heute mehr als 20 Haupttitel sowie mehrere Spin-offs.

Die Live-Action-Verfilmung von „The Legend of Zelda“ soll im Mai 2027 in die Kinos kommen.