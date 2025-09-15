Erster Blick auf den neuen Super Mario-Film

Nach dem riesigen, weltweiten Erfolg von „The Super Mario Bros. Movie“ aus dem Jahr 2023 setzt Nintendo seine Kino-Offensive fort und kündigte nun offiziell den nächsten Teil an.

Mit „The Super Mario Galaxy Movie“ präsentierte das Unternehmen im Rahmen der jüngsten Nintendo Direct nicht nur den Namen, sondern auch gleich den ersten Trailer. Die Verfilmung soll auf dem beliebten Wii-Klassiker basieren und im April 2026 in die Kinos kommen.

Zur Story gibt es bisher keine Details. Fans dürfen jedoch auf zahlreiche Anspielungen an die Spiele sowie das Wiedersehen mit bekannten Figuren hoffen.

Beim Voice-Cast setzt Nintendo erneut auf die Stars des ersten Films: Chris Pratt kehrt als Mario zurück, begleitet von Anya Taylor-Joy (Prinzessin Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) und Kevin Michael Richardson (Kamek).