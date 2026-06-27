Erster Joker-Anime

Was passiert, wenn ausgerechnet der Joker den Tod seines grössten Gegners aufklären will? Genau diese Frage beantwortet DC mit seiner ersten Anime-Serie.

‘JOKER: LAUGH RIOT’ has been announced at Annecy Festival.



The series will mark DC Studios’ first anime project. pic.twitter.com/wFNflDWM6Y — DC Film News (@DCFilmNews) June 25, 2026

Batman ist tot und ausgerechnet der Joker macht sich auf die Jagd nach seinem Mörder. Mit „Joker: Laugh Riot“ hat DC Studios seine erste Anime-Serie angekündigt und rückt den Clown Prince of Crime in den Mittelpunkt. Statt des gewohnten Katz-und-Maus-Spiels erwartet Fans eine ungewöhnliche Geschichte, die Gothams Unterwelt aus einer neuen Perspektive beleuchtet.

Produziert wird die Serie vom japanischen Studio Sola Entertainment, Regie führt Yasuhiro Aoki. Dass DC erstmals auf ein Anime-Format setzt, reiht sich in den aktuellen Trend ein, etablierte Marken mit neuen Erzählstilen neu zu interpretieren. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang allerdings noch nicht.