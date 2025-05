Erster langer Trailer zu James Gunns Superman

DC Studios hat den ersten langen Trailer zu „Superman“ veröffentlicht und heizt damit die Vorfreude der Fans weiter an. Die Kommentare fallen grösstenteils sehr positiv aus.

Der Trailer verspricht eine packende Mischung aus Action, Humor und Herz – typische Elemente eines James-Gunn-Films. Regie führt Gunn, der auch das Drehbuch verfasst hat, während er gemeinsam mit Peter Safran als Produzent auftritt.

In den Hauptrollen sind David Corenswet als Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan als Lois Lane und Nicholas Hoult als Lex Luthor zu sehen.

In der Beschreibung von DC Studios heisst es:

„Superman, der erste Spielfilm von DC Studios, der auf die Kinoleinwand kommt, wird diesen Sommer weltweit von Warner Bros. Pictures in die Kinos gebracht. In seinem unverkennbaren Stil nimmt James Gunn den ursprünglichen Superhelden im neu gestalteten DC-Universum mit einer einzigartigen Mischung aus epischer Action, Humor und Herz auf und präsentiert einen Superman, der von Mitgefühl und einem tiefen Glauben an das Gute im Menschen angetrieben wird.“