Erster Teaser zu Eyes of Wakanda

Marvel Studios hat den ersten Teaser zur kommenden Disney-Plus-Serie „Eyes of Wakanda“ veröffentlicht und gewährt damit spannende Einblicke in das neue Animationsprojekt.

„Wakanda ist ein Königreich voller Geheimnisse“, sagt eine Stimme, während beeindruckende, animierte Bilder zu sehen sind. Produziert von Ryan Coogler, der bereits für Werke wie „Black Panther“ (2018)“ und „Black Panther: Wakanda Forever“ (2022)“ zuständig war, zeigt der Teaser eine faszinierende Welt, in der tapfere Krieger und uralte Legenden im Mittelpunkt stehen.

Showrunner Todd Harris betonte bereits in einem Interview seine Vision, „das Marvel-Universum mit der Geschichte und der menschlichen Erzähltradition zu vernetzen“, was tief in der Serie verwurzelt sein soll.

„Eyes of Wakanda“ startet am 27. August 2025 exklusiv bei Disney Plus.