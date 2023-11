Erster Teaser zum Terminator-Anime

Netflix hat kürzlich einen Teaser-Trailer für die kommende „Terminator“-Serie veröffentlicht. Die Anime-Adaption wird von Production I.G. und Skydance Entertainment produziert.

Noch sind die Informationen zur kommenden Serie spärlich, Netflix-Nutzer sehen dem Ganzen allerdings positiv entgegen, zumal Production I.G. bereits durch ihre Arbeit an „Ghost in the Shell“ bekannt ist. Der kommende Terminator-Anime wurde von Netflix bereits vor Jahren bestellt und im Februar 2021 angekündigt, wobei Mattson Tomlin („The Batman“) als Showrunner und ausführender Produzent angekündigt wurde.

Trotz der anfänglichen Zweifel des legendären Regisseurs und Freund Mamoru Oshii zeigte sich der Gründer von Production I.G., Mitsuhisa Ishikawa zuversichtlich, was das Projekt angeht, und betonte das Engagement des Teams und die Hoffnung, dass die Fans die kommende Serie geniessen werden.