Erster Teaser-Trailer für Aquaman und das verlorene Königreich

Der erste Teaser-Trailer für „Aquaman und das verlorene Königreich“ wurde veröffentlicht und gibt erste Einblicke in den Film.

Dort diesem es um Black Manta, der den Tod seines Vaters rächen will. Mit dem mythischen Schwarzen Dreizack, der nun in seiner Gewalt ist, hat er vor, Aquaman endgültig besiegen. In seiner Verzweiflung wendet dieser sich an seinen inhaftierten Bruder Orm, den ehemaligen König von Atlantis, um eine ungewöhnliche Allianz zu schmieden. Zusammen müssen sie ihre Differenzen überwinden, um ihr Königreich zu schützen und die Welt vor einer unaufhaltsamen Zerstörung zu bewahren.

Jason Momoa kehrt in seine Rolle als Aquaman zurück. Neben ihm sind auch Schauspieler wie Patrick Wilson, Nicole Kidman, Dolph Lundgren und Randall Park zu sehen.

„Aquaman und das verlorene Königreich“ wird von James Wan inszeniert und soll am 20. Dezember 2023 in die Kinos kommen. Ein vollständiger Trailer soll in Kürze folgen.