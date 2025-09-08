Erster Teaser-Trailer zu Last Samurai Standing

Die Netflix-Adaption von „Last Samurai Standing“ steht in den Startlöchern – jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer.

Die Serie basiert auf der Romanreihe „Ikusagami“ und erzählt eine düstere Battle-Royale-Geschichte im Japan des späten 19. Jahrhunderts, während der Meiji-Zeit.

„Im Mittelpunkt steht Shujiro Saga, einer von 292 Kriegern, die sich bei Einbruch der Nacht im Tenryuji-Tempel in Kyoto versammeln. Gelockt von einem enormen Preisgeld, treten sie in ein gnadenloses Spiel um Leben und Tod ein: Jeder trägt ein einzelnes Holzschild und muss die Schilder seiner Rivalen erbeuten und damit nach Tokio fliehen, um den Sieg davonzutragen. Doch sobald das Startsignal ertönt, bricht im Tempel blutiges Chaos aus – und nur einer kann überleben“, heisst es.

Netflix beschreibt die Serie als „Hommage an den unbezähmbaren Geist von Kriegern in turbulenten Zeiten“. Der Starttermin ist der 13. November 2025.