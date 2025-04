Erster Trailer zu Disneys Zombies 4: Dawn of the Vampires

Bei Disney wechseln sich Erfolge und Rückschläge ab: Während „Schneewittchen“ enttäuschte, entwickelte sich die „Zombies“-Reihe zum Publikumsliebling. Jetzt hat Disney+ den ersten Trailer zu „Zombies 4: Dawn of the Vampires“ veröffentlicht.

Die beliebte „Zombies“-Reihe geht weiter. Nachdem der erste Film im Jahr 2018 für Begeisterung bei Kids und Erwachsenen sorgte, folgten weitere Produktionen. Am 10. Juli 2025 feiert der jüngste Zuwachs auf dem Disney Channel Premiere, am nächsten Tag auf Disney+. In der offiziellen Synopsis heisst es: