Erster Trailer zum Five Nights at Freddy's-Film

Die Horrorspielserie „Five Nights at Freddy's“ steht kurz vor ihrem zehnten Jubiläum und ist immer noch beliebt. Um diesen Meilenstein zu feiern, erschien nun der erste Trailer zum kommenden Film.

Im Oktober kommt der Film zu „Five Nights at Freddy's“. Dieser hat allerdings einen steinigen Weg hinter sich, inklusive Personalwechseln und Drehbuchproblemen, aber Universal hat ihn schliesslich übernommen.

Der nun veröffentlichte Trailer zeigt, worauf Fans sich einstellen können, und die sind laut den Kommentaren durchaus zufrieden mit dem Ergebnis.

Im Film geht es um einen gestörten Wachmann, der bei Freddy Fazbear's Pizza anfängt und in seiner ersten Nacht auf Schrecken stösst.

„Five Nights at Freddy's“ erscheint dann am 27. Oktober 2023 in den Kinos und wird zeitgleich auf dem Streaming-Dienst Peacock von NBC/Universal veröffentlicht.