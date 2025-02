Erster Trailer zu Jurassic World Rebirth

Nach vielversprechenden Bildern hat Universal Pictures nun den ersten Trailer zu „Jurassic World Rebirth“ veröffentlicht. Das Video verspricht ein actiongeladenes Dinosaurier-Abenteuer mit der gewohnt packenden Mischung aus Spannung und Humor.

Für Dinosaurier-Fans gibt es einen besonderen Grund zur Freude: Der Film kehrt zu den Wurzeln des Originals zurück und stammt aus der Feder von „Jurassic Park“-Drehbuchautor David Koepp.

Im Film „hat sich die Ökologie des Planeten als weitgehend ungastlich für Dinosaurier erwiesen. Die verbliebenen Dinosaurier leben in isolierten äquatorialen Umgebungen mit einem Klima, das dem ähnelt, in dem sie einst gediehen sind. Die drei kolossalsten Kreaturen in dieser tropischen Biosphäre besitzen den Schlüssel zu einem Medikament, das der Menschheit wundersame lebensrettende Vorteile bringen wird“, heisst es.

Regie führt Gareth Edwards, der mit Blockbustern wie „Godzilla“ bereits sein Können unter Beweis gestellt hat. Er beschreibt „Jurassic World Rebirth“ als „einen riesigen Liebesbrief an Steven Spielberg und seine frühen Werke“.

Das epische Kino-Abenteuer mit Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und Mahershala Ali in den Hauptrollen feiert am 2. Juli 2025 Kino-Premiere.