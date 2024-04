Erster Trailer zur Look Back-Adaption

„Chainsaw Man“-Schöpfer Tatsuki Fujimoto präsentiert sein Werk „Look Back“. Ein erster Trailer ist nun für die Film-Adaption erschienen.

Tatsuki Fujimoto hat die Welt von Shonen Jump erobert und hat dort in der Vergangenheit auch einige Kurzgeschichten veröffentlicht. Die erste dieser Geschichten namens „Look Back“ kam bei den Fans so gut an, dass nun eine Anime-Adaption in Arbeit ist.

Noch in diesem Sommer soll der Film in Japan erscheinen, ein erster Trailer lässt aber Fans weltweit auf die Geschichte blicken. In der offiziellen Beschreibung heisst es: