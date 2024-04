Erster Trailer zu Mufasa: Der König der Löwen

„Der König der Löwen“ gehört zu den beliebtesten Disney-Zeichentrickfilmen und auch die Live-Action-Verfilmung sorgte für gut gefüllte Kinosäle. Mit „Mufasa: Der König der Löwen“ erscheint voraussichtlich noch in diesem Jahr die Vorgeschichte und einen Trailer gibt es jetzt auch.

Mit „Mufasa: Der König der Löwen“ soll die Vorgeschichte des Films aus dem Jahr 2019 erzählt werden. Ein erster Trailer erlaubt einen Blick auf die Geschichte, die mit Mufasa den Vater von Simba in den Fokus rückt. In der offiziellen Beschreibung heisst es:

„Mufasa: Der König der Löwen lässt Rafiki die Legende von Mufasa an das junge Löwenjunge Kiara, die Tochter von Simba und Nala, weitergeben, während Timon und Pumbaa ihre unverwechselbare Masche zum Besten geben. Die Geschichte, die in Rückblenden erzählt wird, stellt Mufasa als verwaistes Jungtier vor, das verloren und allein ist, bis es einen sympathischen Löwen namens Taka trifft – den Erben einer königlichen Blutlinie. Die zufällige Begegnung setzt eine ausgedehnte Reise einer aussergewöhnlichen Gruppe von Aussenseitern in Gang, die auf der Suche nach ihrer Bestimmung sind - ihr Zusammenhalt wird auf die Probe gestellt, während sie zusammenarbeiten, um einem bedrohlichen und tödlichen Feind zu entkommen.“