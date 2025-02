Erster Trailer zu The Fantastic Four: First Steps kommt gut an

Marvel-Fans fiebern dem neuen „Fantastic Four“-Film entgegen – jetzt sorgt der erste Trailer für Begeisterung.

„Fühlt es sich so an, sich auf einen Marvel-Film zu freuen? Ich hatte es fast vergessen.“ und „Ich bin 50 Jahre alt und kann es kaum erwarten, mit meinem Vater ins Kino zu gehen – die Fantastic Four waren der erste Comic, den er mir vorgestellt hat.“ Diese und viele weitere euphorische Kommentare zeigen: Der Trailer zu The Fantastic Four: First Steps trifft den Nerv der Fans.

Nach mehreren gescheiterten Adaptionen verspricht Marvel nun eine werkgetreue Umsetzung der legendären Helden. Während die Handlung weitgehend geheim bleibt, ist bekannt, dass der Film in einer retro-futuristischen Version der 1960er-Jahre spielt.

Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) und Ben Grimm (Ebon Moss- Bachrach) müssen nicht nur als Familie, sondern auch als Helden zusammenwachsen. Ihre grösste Herausforderung: Galactus (Ralph Ineson), der die Erde bedroht – unterstützt von seiner geheimnisvollen Heroldin Silver Surfer (Julia Garner).

The Fantastic Four: First Steps startet am 24. Juli 2025 in den Kinos.