Erster Trailer zur Vaiana-Realverfilmung

Vor einiger Zeit kündigte Disney eine Live-Action-Verfilmung von „Vaiana“ an – nun können Fans dank des ersten Trailers endlich einen Blick darauf werfen.

Das kommende Abenteuer „folgt Vaiana dem Ruf des Ozeans und begibt sich zum ersten Mal mit dem berüchtigten Halbgott Maui auf eine unvergessliche Reise jenseits des Riffs ihrer Insel Motunui, um ihrem Volk wieder zu Wohlstand zu verhelfen“, so beschreibt es die offizielle Synopsis.

Trailer und Beschreibung machen deutlich, dass die Realverfilmung sehr eng am Animationsfilm von 2016 bleibt. Auch die Besetzung wirkt stimmig: Catherine Lagaʻaia übernimmt die Rolle der Vaiana, während Dwayne Johnson erneut als Maui zurückkehrt – eine Rolle, der er schon im Original seine Stimme geliehen hat.

Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden: Die Live-Action-Neuverfilmung von „Vaiana“ startet im Juli 2026 in den Kinos.