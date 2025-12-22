Evangelion wird 30: Neues Anime-Projekt angekündigt

Das Kult-Franchise „Neon Genesis Evangelion“ feiert sein 30-jähriges Bestehen und bekommt zu diesem Anlass neuen Zuwachs.

Im Februar 2026 wird das Jubiläum in Japan mit einem 13-minütigen Animationsfilm gefeiert, der im Rahmen eines speziellen Events erstmals gezeigt wird. Details zur Handlung werden bislang geheim gehalten. Geplant ist jedoch ein umfangreiches Begleitprogramm, darunter eine Kabuki-Adaption, Live-Musik sowie ein thematischer Markt. Parallel dazu läuft bis Januar 2026 in Tokio eine grosse Ausstellung mit Originalzeichnungen und digitalen Assets aus der Geschichte der Serie.

Serien-Schöpfer Hideaki Anno kehrt für das Projekt als Autor zurück, während Naoyuki Asano („Evangelion 3.0+1.0“) die Regie übernimmt. Der Film wird vor Ort einmal täglich auf einer grossen LED-Leinwand gezeigt. Ob das Special später auch per Streaming verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt.