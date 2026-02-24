Evangelion kehrt als Anime-Serie zurück

Rund dreissig Jahre nach dem Start und zahlreichen Nebenprojekten kehrt „Neon Genesis Evangelion“ mit einer neuen Anime-Serie zurück.

『エヴァ』30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23日(月・祝)Final Programにて『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報を発表致しました。



シリーズ構成・脚本

ヨコオタロウ



監督

鶴巻和哉、谷田部透湖



音楽

岡部啓一



制作… — エヴァンゲリオン公式 (@evangelion_co) February 23, 2026

Aktuell entsteht bei Studio Khara und CloverWorks eine bislang unbetitelte Produktion. Für Drehbuch und Serienkonzept zeichnet Yoko Taro verantwortlich, bekannt für seine ungewöhnlichen, oft philosophischen Erzählansätze in „NieR: Automata“. Die Regie übernimmt Kazuya Tsurumaki, die Musik steuert Keiichi Okabe bei. Ein prominentes Kreativteam – konkrete Informationen zur Handlung gibt es allerdings noch nicht. Genau das sorgt für zusätzliche Spannung.

Zur Einordnung: „Evangelion“, erdacht von Hideaki Anno, erzählt die Geschichte von Shinji Ikari, der gegen rätselhafte „Engel“ kämpft und dabei vor allem mit seinen inneren Konflikten konfrontiert wird. Seit der Erstausstrahlung 1995 ist daraus ein weit verzweigtes Medienuniversum entstanden. Nun steht das nächste Kapitel in den Startlöchern.