Evangelion kehrt als Anime-Serie zurück

Mit überraschemdem Kreativteam

News Jasmin Peukert

Rund dreissig Jahre nach dem Start und zahlreichen Nebenprojekten kehrt „Neon Genesis Evangelion“ mit einer neuen Anime-Serie zurück.

Aktuell entsteht bei Studio Khara und CloverWorks eine bislang unbetitelte Produktion. Für Drehbuch und Serienkonzept zeichnet Yoko Taro verantwortlich, bekannt für seine ungewöhnlichen, oft philosophischen Erzählansätze in „NieR: Automata“. Die Regie übernimmt Kazuya Tsurumaki, die Musik steuert Keiichi Okabe bei. Ein prominentes Kreativteam – konkrete Informationen zur Handlung gibt es allerdings noch nicht. Genau das sorgt für zusätzliche Spannung.

Zur Einordnung: „Evangelion“, erdacht von Hideaki Anno, erzählt die Geschichte von Shinji Ikari, der gegen rätselhafte „Engel“ kämpft und dabei vor allem mit seinen inneren Konflikten konfrontiert wird. Seit der Erstausstrahlung 1995 ist daraus ein weit verzweigtes Medienuniversum entstanden. Nun steht das nächste Kapitel in den Startlöchern.

Quelle: x.com
Geek-NewsFilmeSerien

Kommentare