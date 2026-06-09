Evil Dead Burn: Erster Clip zeigt verstörende Szenen

„Evil Dead Burn“ wirkt wie der Beginn eines neuen Albtraums. Das macht ein erster Clip zum kommenden Horrorfilm schnell deutlich.

Die Handlung dreht sich um eine Frau, die nach dem Tod ihres Ehemanns Zuflucht bei ihrer Schwiegerfamilie sucht. Die gemeinsame Trauer schlägt jedoch schon bald in einen Überlebenskampf um, als die Familienmitglieder nach und nach zu Deadites werden. Aus dem Familientreffen wird eine Horror-Reunion, mit deutlich weniger Harmonie und umso mehr dämonischem Chaos.

Seit dem Originalfilm von 1981 steht die „Evil Dead“-Reihe für eine Mischung aus Schockmomenten, schwarzem Humor und übernatürlichem Wahnsinn. Auch die neueren Ableger haben gezeigt, dass das berüchtigte Buch der Toten noch längst nicht auserzählt ist. Während bereits ein weiterer Film für 2028 geplant ist, richtet sich der Fokus nun auf „Evil Dead Burn“. Der Kinostart ist für den 9. Juli angesetzt.