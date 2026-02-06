Exit 8-Film kommt als Re-Release zu uns

Der Horrorfilm „Exit 8“ kehrt zurück ins Kino und startet jetzt international als Re-Release.

Der Streifen lief bereits 2025 erfolgreich in Japan und auf grossen Festivals, kommt nun aber erstmals ausserhalb Japans regulär ins Kino.

„Exit 8“ basiert auf dem viralen Indie-Game und spielt in einem einfachen, aber fiesen Prinzip: beobachten, zweifeln, entscheiden. Ein Mann steckt in einer scheinbar endlosen U-Bahn-Passage fest. Kleinigkeiten verändern sich, Regeln müssen strikt befolgt werden, sonst beginnt alles von vorn.

Regie führte Genki Kawamura, der auf leisen psychologischen Horror setzt statt auf Jumpscares. Der Trailer zeigt sterile Gänge, viel Stille und minimale Abweichungen, die euch permanent scannen lassen, ob ihr gerade etwas überseht. Fans nennen das „Anomaly-Hunting“: Ein Sub-Genre, bei dem Wahrnehmung wichtiger ist als Action. Klingt simpel, wirkt aber erstaunlich effektiv.

„Exit 8“ startet am 10. April als internationaler Re-Release.