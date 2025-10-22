Fallout 2: Lucy und der Ghoul auf Chaos-Roadtrip nach New Vegas

Nach dem grossen Erfolg der ersten Staffel fiebern Fans nun den neuen Folgen von „Fallout“ entgegen – und der Release rückt näher.

Im April 2024 begeisterte die erste Staffel von „Fallout“ sowohl Fans der Videospielreihe als auch Liebhaber postapokalyptischer Serien. Die Fortsetzung bringt nun vertraute Gesichter zurück: Vault-Girl Lucy (Ella Purnell) und der Ghoul (Walton Goggins) schlagen sich gemeinsam in Richtung New Vegas durch.

Dabei erwartet die Zuschauer mehr als nur ein sandiges Abenteuer in der Wüste. Das ungleiche Duo begibt sich auf einen gefährlichen Roadtrip – Lucy, die idealistische Vault-Bewohnerin, und der zynische Ghoul, der schon bessere Tage gesehen hat. Amazon beschreibt das Ganze treffend als „Buddy-Roadtrip mit Konfliktpotenzial“ – eine Kombination, die nach Spannung und schwarzem Humor klingt.

Die zweite Staffel von „Fallout“ startet am 17. Dezember 2025 exklusiv auf Amazon Prime Video.