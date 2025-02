Fallout: 2. Staffel ist laut Ella Purnell eine "wilde Fahrt"

Gespannt warten Fans auf die zweite Staffel von „Fallout“ und die Dreharbeiten sind laut Hauptdarstellerin Ella Purnell auch voll im Gange. Sie beschreibt die kommenden Folgen als eine „wilde Fahrt“.

Ella Purnell hat kürzlich ein Update zur nächsten Staffel der Prime-Video-Serie gegeben. So erzählte sie zum Beispiel, dass die Produktion anstrengend ist, da das Team mit Hochdruck daran arbeite, die neuen „Fallout“-Folgen pünktlich fertigzustellen:

„Es wird wirklich gut, denke ich. Es ist eine wilde Fahrt. Es ist eine wilde Fahrt. Ich bin wirklich erschöpft. Wir arbeiten wirklich gut daran, es rechtzeitig herauszubringen“, so die Schauspielerin.

Achtung! Spoiler für die erste Staffel:

Sie verriet ausserdem, dass die kommende Staffel grosse Überraschungen und Wendungen zu bieten hat. Das Ende der ersten Staffel liess auch viel zu, so erfuhr Lucy beispielsweise, dass ihr Vater Hank für die Zerstörung von Shady Sands und die Spaltung der New California Republic verantwortlich war. In Staffel 2 könnten noch viele weitere Geheimnisse gelüftet werden.