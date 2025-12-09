Fallout: Dreharbeiten zu Staffel 3 angekündigt

Schon vor dem Start der zweiten Staffel gibt es ein erstes Update zur Zukunft von „Fallout“: Die Dreharbeiten zur dritten Staffel sollen bereits im Sommer 2026 beginnen.

Während Fans bei vielen Serien oft jahrelang auf neue Staffeln warten müssen, möchte Amazon bei „Fallout“ längere Pausen vermeiden. Laut Produzent Jonathan Nolan ist deshalb geplant, schon im kommenden Sommer mit den Dreharbeiten zur nächsten Staffel zu starten.

Nolan äusserte sich auch zum aktuellen Branchentrend, bei dem die Abstände zwischen TV-Staffeln immer grösser werden – mit dem Risiko, dass Zuschauer während der Wartezeit das Interesse verlieren:

„Ich halte es für einen bedauerlichen Trend, dass die Zeit zwischen den Staffeln im Fernsehen immer länger wird. Natürlich möchte man keine Abstriche bei der Qualität machen, aber uns ist wichtig, so schnell wie möglich wieder auf Sendung zu gehen.“

Die zweite Staffel von „Fallout“ feiert am 17. Dezember 2025 ihre Premiere auf Prime Video.