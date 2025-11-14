Fallout setzt die Reise durch die Ödnis fort

Ein neuer Trailer zur kommenden „Fallout“-Staffel liefert einen erweiterten Einblick in die Fortsetzung, die direkt an die Ereignisse der ersten Season anknüpfen soll.

Im zweiten Kapitel begleiten wir erneut Lucy und den Ghoul, die gemeinsam die unwirtliche, postapokalyptische Ödnis durchstreifen. Während Lucy weiterhin nach Antworten sucht, wird deutlich, dass der Ghoul noch immer von der Hoffnung angetrieben wird, Hinweise auf seine verlorene Familie zu finden. Eine kurze Rückblende deutet dabei an, dass das Schicksal seiner Tochter möglicherweise doch nicht endgültig besiegelt ist.

Zudem stimmt der Trailer auf eine bevorstehende, gross angelegte Schlacht ein und überrascht mit einem ersten Blick auf Macaulay Culkin, der vielen aus „Kevin – Allein zu Haus“ bekannt ist. Welche Rolle er spielt und wie sich die neuen Handlungsstränge entwickeln, erfahren wir ab dem 17. Dezember 2025 exklusiv bei Prime Video.