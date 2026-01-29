Fallout Staffel 1 kostenlos auf YouTube

Kurz vor dem Finale von Staffel 2, öffnet Prime Video den Vault: Die komplette erste Staffel von „Fallout“ gibt es jetzt kostenlos auf YouTube.

Pünktlich zum grossen Finale der zweiten Staffel am 3. Februar möchte Prime Video den Fans wohl eine Freude machen. Alle acht Folgen stehen kostenlos auf YouTube zur Verfügung, ihr braucht weder Abo noch Probezeit. Die Aktion ist allerdings zeitlich begrenzt und läuft bis zum 11. Februar 2026.

Der Schritt ist allerdings mehr als nur Fanservice. Amazon nutzt die Gelegenheit natürlich auch, um möglichst viele Zuschauer abzuholen, egal ob sie neu einsteigen oder das Gedächtnis auffrischen möchten.

„Fallout“ ist dabei nur ein Teil einer grösseren Strategie. Amazon setzt weiter stark auf Game-Adaptionen: „Tomb Raider“ mit Sophie Turner und eine „God of War“-Serie sind bereits in Arbeit. Und Fans dürfen sich freuen: Staffel 3 von „Fallout“ soll schneller kommen als üblich, um lange Wartezeiten zu vermeiden.