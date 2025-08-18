Fallout-Staffel 2: Neue Bilder sorgen für Vorfreude

Fans warten weiterhin gespannt auf den ersten Trailer, doch immerhin sorgt Amazon nun mit frischen Bildern zur zweiten Staffel von „Fallout“ für Begeisterung. Die neuen Eindrücke machen Lust auf mehr und verraten gleichzeitig ein paar spannende Details, die schon jetzt für Diskussionen in der Community sorgen.

Auf den veröffentlichten Szenen sind die wichtigsten Figuren der ersten Staffel zu sehen – darunter Lucy, der geheimnisvolle Ghoul und Maximus. Zudem deuten die Bilder auf Schauplätze hin, die Fans sofort an „Fallout: New Vegas“ erinnern dürften, auch wenn die Handlung der Serie zeitlich nicht parallel zum Spiel angesiedelt ist.

Im Rahmen der Gamescom werden schliesslich weitere Informationen sowie der heiss ersehnte erste Trailer erwartet. Bis dahin müssen sich Fans jedoch in Geduld üben: Die zweite Staffel von „Fallout“ startet voraussichtlich im Dezember 2025. Ein exaktes Veröffentlichungsdatum hat Amazon bislang noch nicht bekanntgegeben.