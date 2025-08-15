Fallout-Staffel 2: Poster bestätigt Start im Dezember 2025

Es gibt Neuigkeiten zur zweiten Staffel von „Fallout“: Ein frisch veröffentlichtes offizielles Poster bestätigt den Starttermin für Dezember 2025.

Time for a little road trip. Season Two is coming but first: a quick pit stop @gamescom #OpeningNightLive on Tuesday. Bring a Stimpak. pic.twitter.com/wCIUUyP8Bh — FALLOUT (@falloutonprime) August 14, 2025

Auf dem offiziellen X-Account der Serie ist das Motiv erstmals zu sehen – darunter das ikonische New-Vegas-Schild. Allerdings dürfte es sich nicht um das exakt gleiche New Vegas handeln, das Fans aus dem Spiel kennen. Laut den Showrunnern setzt die Handlung rund 15 Jahre nach den Ereignissen von „Fallout: New Vegas“ an.

Ebenfalls bestätigt: Robert House alias Mr. House – einer der zentralen Antagonisten des Spiels – wird eine grössere Rolle einnehmen, nachdem er in Staffel eins nur kurz in einer Szene auftrat. Zudem stösst Macaulay Culkin („Kevin – Allein zu Haus“) neu zum Cast.

Weitere Enthüllungen sollen am 19. August im Rahmen der Gamescom Opening Night Live folgen.