Fallout: Staffel 2 startet einen Tag früher

Fans der Serie „Fallout“ dürfen sich freuen: Amazon hat den Start der zweiten Staffel auf Prime Video um einen Tag vorgezogen und sorgt mit einer auffälligen Social-Media-Kampagne dafür, dass diese gute Nachricht kaum zu übersehen ist.

Well, well, looks like Christmas came early on Sphere. The Fallout Season Two premiere, now arriving December 16 at 6 p.m. PT. pic.twitter.com/RHpSBBXJ6H — FALLOUT (@falloutonprime) December 15, 2025

Um die vorgezogene Premiere gebührend zu feiern, hat der Streaming-Dienst keine Kosten und Mühe gescheut. So wurde die Sphere in Las Vegas spektakulär in eine riesige Schneekugel verwandelt, in der die beliebten Figuren Lucy, Maximus, der Ghul und sogar eine Todeskralle zu sehen sind.

Statt wie ursprünglich geplant am 17. Dezember erscheint die erste Folge der neuen Staffel nun bereits am 16. Dezember. Insgesamt umfasst Staffel zwei acht Episoden, die im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden und Anfang Februar ihr Finale erreichen.