Fallout Staffel 3: Neue Stars für das Ödland

Nach den erfolgreichen ersten beiden Staffeln von „Fallout“ laufen die Vorbereitungen für Staffel 3 auf Hochtouren. Mit Manny Jacinto, Emily Mortimer und Thomasin McKenzie verstärken gleich drei weitere bekannte Schauspieler den Cast der Prime-Video-Serie.

Noch in diesem Monat sollen die Dreharbeiten in Los Angeles beginnen und das Ensemble für die nächste Staffel ist grösser geworden. Nachdem bereits die Verpflichtung von Aaron Paul für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, stossen nun auch Manny Jacinto, bekannt aus „The Acolyte“, Emily Mortimer („Jay Kelly“, „Doll & Em“) und Thomasin McKenzie („Jojo Rabbit“, „Last Night in Soho“) zum Projekt. Welche Rollen die drei übernehmen werden, halten die Verantwortlichen bislang jedoch unter Verschluss.

Trotz des bevorstehenden Drehstarts ist weiterhin Geduld gefragt. Aufgrund der aufwendigen visuellen Effekte und der umfangreichen Postproduktion dürfte die dritte Staffel voraussichtlich nicht vor Sommer oder Herbst 2027 erscheinen.