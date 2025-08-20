Fallout: Trailer und Starttermin von Staffel 2 auf der Gamescom enthüllt

Die zweite Staffel der „Fallout“-Serie rückt unaufhaltsam näher und im Rahmen der Gamescom gab es nicht nur einen frischen Trailer, sondern auch endlich den offiziellen Starttermin.

Der neue Trailer, der während der Gamescom 2025 gezeigt wurde, knüpft unmittelbar an das Finale der ersten Staffel an. Lucy und der Ghoul setzen ihre gefährliche Reise durch das Ödland fort, um Lucys verschollenen Vater Hank aufzuspüren.

Schauplatz der kommenden Episoden ist die legendäre Metropole New Vegas – eine Stadt, die im Chaos der Postapokalypse überraschend stabil geblieben ist. Doch hinter der glitzernden Fassade toben Machtkämpfe, Intrigen und das Erbe alter Dekadenz, die das fragile Gleichgewicht bedrohen.

Wie schon zuvor orientiert sich die Serie nur lose an Bethesdas Spieleuniversum. Sie erzählt keine direkte Adaption von „Fallout: New Vegas“, sondern setzt rund 15 Jahre nach dessen Ereignissen an. Fans können sich also auf viele Anspielungen freuen, aber auch auf eine eigenständige Geschichte. Los geht’s am 17. Dezember exklusiv auf Prime Video.