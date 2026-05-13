Fallout: Zuwachs bei Staffel 3

Breaking Bad-Star Aaron Paul zieht ins Ödland

News Jasmin Peukert

Amazon erweitert den Cast der Erfolgsserie „Fallout“ und holt sich mit Aaron Paul („Breaking Bad“) einen Schauspieler ins Ödland, der bestens zu düsteren Ausnahme-Welten passt.

Amazon Prime Video hat bestätigt, dass Aaron Paul Teil der dritten Staffel von „Fallout“ wird. Welche Rolle er übernimmt, bleibt bislang allerdings geheim. Die Dreharbeiten zu Staffel 3 sollen noch im Sommer beginnen. Für Fans von „Breaking Bad“ und „Westworld“ wirkt das Casting fast wie ein kleines Reunion-Projekt: Paul arbeitete bereits mit den „Fallout“-Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy zusammen.

Mit ihrem Mix aus Retro-Future-Design, schwarzem Humor und jeder Menge verstörender Mutanten hat sich „Fallout“ inzwischen zu einem der erfolgreicheren Streaming-Projekte von Prime Video entwickelt. Einen konkreten Starttermin für Staffel 3 gibt es aktuell aber noch nicht.

Quelle: deadline.com
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