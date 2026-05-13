Fallout: Zuwachs bei Staffel 3

Amazon erweitert den Cast der Erfolgsserie „Fallout“ und holt sich mit Aaron Paul („Breaking Bad“) einen Schauspieler ins Ödland, der bestens zu düsteren Ausnahme-Welten passt.

Amazon Prime Video hat bestätigt, dass Aaron Paul Teil der dritten Staffel von „Fallout“ wird. Welche Rolle er übernimmt, bleibt bislang allerdings geheim. Die Dreharbeiten zu Staffel 3 sollen noch im Sommer beginnen. Für Fans von „Breaking Bad“ und „Westworld“ wirkt das Casting fast wie ein kleines Reunion-Projekt: Paul arbeitete bereits mit den „Fallout“-Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy zusammen.

Mit ihrem Mix aus Retro-Future-Design, schwarzem Humor und jeder Menge verstörender Mutanten hat sich „Fallout“ inzwischen zu einem der erfolgreicheren Streaming-Projekte von Prime Video entwickelt. Einen konkreten Starttermin für Staffel 3 gibt es aktuell aber noch nicht.