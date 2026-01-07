Fans begeistert von neuem Avengers: Doomsday Teaser-Trailer

Marvel hat einen Teaser-Trailer zu „Avengers: Doomsday“ veröffentlicht, der bei den Fans richtig gut ankommt.
Marvel Studios hat einen dritten Teaser-Trailer zum kommenden Film veröffentlicht, der laut den Kommentaren für viel Freude unter den Fans sorgt. Derzeit befindet sich der kommende Film noch in der Postproduktion, doch das Studio gibt den Fans nach und nach immer mehr Einblicke in das Projekt.
Das Filmmaterial zeigt die Rückkehr von James Marsden als Cyclops, auch bekannt als Scott Summers, neben Patrick Stewarts Professor X und Ian McKellens Magneto. Das Endprodukt erscheint voraussichtlich am 18. Dezember 2026 in den Kinos, bevor am 17. Dezember 2027 „Avengers: Secret Wars“ folgen soll.