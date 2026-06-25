Fans können jetzt einen Blick auf The One Piece werfen

Netflix hat einen neuen Blick auf das kommende „One Piece“-Remake veröffentlicht und verrät damit ein Detail, das viele Fans freuen dürfte.

Mit einem Trailer und frischem Bildmaterial hat Netflix weitere Details zu „The One Piece“ enthüllt. Die Serie erzählt die Anfänge der Strohhutbande neu und setzt bereits bei den ersten Kapiteln der Vorlage von Eiichiro Oda an. Im kurzen Clip sind bekannte Momente zu sehen, darunter auch die legendäre Rede von Gol D. Roger. Besonders bemerkenswert: Mayumi Tanaka, die Ruffy seit dem Start des Original-Animes spricht, kehrt für das Remake zurück.

Produziert wird die Serie vom Studio Wit Studio, das unter anderem für die Anime-Serien „Attack on Titan“, „Spy x Family“ und „Vinland Saga“ bekannt ist. Die erste Staffel soll die ersten 50 Manga-Kapitel in sieben Episoden mit einer Gesamtlaufzeit von rund 300 Minuten adaptieren. Die Handlung reicht dabei bis in den Baratie-Arc, in dem Sanji erstmals auftritt.

Bis zum Start im Februar 2027 müssen Fans allerdings noch etwas Geduld mitbringen.