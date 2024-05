Fans lieben neuen Teaser-Trailer zu Vaiana 2

Disneys „Vaiana“ kehrt im Herbst zurück. Um Fans darauf einzustimmen, wurde ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht und Fans lieben ihn.

Die mutige „Vaiana“ kehrt noch in diesem Jahr mit einem neuen Abenteuer zurück. In der Fortsetzung erhält sie eine Nachricht von ihren Vorfahren und begibt sich mit Maui und einer neuen Crew auf eine gefährliche Reise zu den weit entfernten Seen von Oceania.

Regie führt Dave Derrick Jr., die Musik stammt von Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa'i und Mark Mancina. Dwayne Johnson schlüpft erneut in die Rolle von Maui und Alan Tudyk ist ebenfalls wieder dabei.

Fans sind begeistert vom neuen Teaser und haben auch einige nette Worte gefunden:

„Sie haben eine der hübschesten Figuren des Animationsfilms noch hübscher gemacht“, so ein YouTube-Nutzer.

„Vaiana 2“ feiert am 27. November 2024 Kino-Premiere.