Nach fast 40 Jahren: Spaceballs erhält Fortsetzung

„Lord Helmchen“ und „Die ganze Wüste wird durchkämmt!“ – Wenn jetzt etwas bei euch klingelt, könnt ihr euch freuen, denn der Klassiker aus dem Jahr 1987 bekommt nach rund 40 Jahren einen Nachfolger.

Eine Fortsetzung von „Spaceballs“ befindet sich bei Amazon MGM Studios in der Entwicklung, was viele Fans erfreuen wird. Josh Gad wird die Hauptrolle übernehmen und den Film zusammen mit Mel Brooks produzieren. Josh Greenbaum führt Regie, das Drehbuch stammt von Benji Samit, Dan Hernandez und Gad, während Kevin Salter als Executive Producer fungiert. Das Projekt befindet sich noch in den frühen Phasen, und Details zur Handlung sind noch nicht bekannt.

Der Originalfilm „Spaceballs“ ist eine Parodie der „Star Wars“-Reihe und andere Sci-Fi-Franchises wie „Star Trek“ und „Alien“. In den Hauptrollen spielten Bill Pullman, John Candy, Daphne Zuniga, Rick Moranis und Mel Brooks.