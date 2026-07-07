Fast & Furious: Fast Forever

Die Produktion von „Fast Forever“ läuft auf Hochtouren: Das versicherte Vin Diesel nun in einem kurzen Video auf Instagram.

Die Arbeiten am finalen Kapitel der „Fast & Furious“-Reihe laufen. In einem kurzen Video an die Fans verrät Diesel zwar keine neuen Story-Details, beruhigt die Fans aber mit ein paar Worten und bedankt sich gleichzeitig für ihre Geduld.

Die Verfolgungsjagden, spektakuläre Stunts und fesselnde Missionen von Dominic Toretto fesseln Fans bereits seit mehr als 20 Jahren. Nun rückt der Abschluss der Reihe näher, auch wenn weiterhin offen ist, wie die Geschichte endet und welche bekannten Figuren für eine letzte Fahrt zurückkehren.

Die Filmreihe startete 2001 als Street-Racing-Thriller und entwickelte sich schnell zu einer internationalen Action-Saga.