Fast & Furious: Der nächste Film hat einen Termin

Wieder Mal Vollgas heisst es im nächsten Teil der „Fast & Furious“-Reihe, der nun einen Termin erhalten hat.

„Fast Forever“ ist der nächste Teil der Rennfilm-Reihe und laut Franchise-Star Vin Diesel für 17. März 2028 geplant. Die Ankündigung kam via Instagram, inklusive eines emotionalen Verweises auf den verstorbenen Paul Walker. Inhaltlich hält sich das Studio vorerst bedeckt: Weder Handlung noch Regie oder Cast wurden offiziell bestätigt. Kurz gesagt: Motor läuft, Navi fehlt noch.

Der Release-Abstand von fünf Jahren ist der längste seit Start der Filmreihe im Jahr 2001, was das Comeback vermutlich noch begehrter machen wird. Im Hintergrund ist die Franchise aber stabil: Über sieben Milliarden US-Dollar Einspielergebnis, Spin-offs wie „Hobbs & Shaw“ und sogar eine Animationsserie sprechen für sich.