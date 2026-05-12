Fast & Furious rast jetzt offenbar auch ins Streaming

„Fast & Furious“ begleitet Fans inzwischen seit fast 25 Jahren und Vin Diesel hat nun gleich vier neue Serien aus dem Franchise angekündigt. Offiziell bestätigt soll bislang allerdings nur eine davon sein.

Das Universum rund um Dominic Toretto soll weiter wachsen: Bei der NBCUniversal-Präsentation in New York sprach Hauptdarsteller Vin Diesel über mehrere Serien-Projekte für den Streamingdienst Peacock. Seinen Aussagen zufolge befinden sich aktuell vier Shows aus dem „Fast & Furious“-Kosmos in Entwicklung.

Die erste geplante Serie entsteht bei Universal Television. Vin Diesel produziert als Executive Producer gemeinsam mit Franchise-Veteranen wie Neal Moritz und Chris Morgan. Als Showrunner wurden Mike Daniels („Sons of Anarchy“) und Wolfe Coleman („Shades of Blue“) verpflichtet. Inhaltlich hält sich Peacock bisher allerdings bedeckt: Die offizielle Beschreibung lautet lediglich „More to come…“. Oder anders gesagt: Konkrete Story-Details gibt es noch nicht, die Motoren laufen aber offenbar schon warm.

Für Universal ergibt der Ausbau des Franchise dennoch Sinn. Die Filmreihe hat weltweit mehr als sieben Milliarden Dollar eingespielt und zählt weiterhin zu den langlebigsten Action-Reihen im Kino.